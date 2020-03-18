عطاالله أعلن تكفله بتغطية كامل كلفة الفحص للكورانيين

أعلن النائب جورج عطاالله، في بيان، أنه "استكمالا لحملة "كورة بلا كورونا" التي أطلقها منذ بدء انتشار الفيروس، يتكفل بـ"كامل كلفة فحص الكورونا في مستشفيات الكورة لأي كوراني يحتاج للفحص بناء لوصفة طبيب".
وأشار الى أنه"أرسل أكثر من ثلاثين ألف رسالة نصية للكورانيين يتمنى لهم الصحة ويدعوهم الى التزام المنازل"، واضعا رقم مكتبه "في تصرف جميع أبناء الكورة للتواصل والاعلان عن أي مساعدة يحتاجونها".
ودعا مختلف الهيئات المحلية من بلديات وجمعيات أهلية وأندية لتوجه روادها وبخاصة المحتاجين منهم، للافادة من الفحص الطبي مجانا في مستشفيات المنطقة التي نسق مع إداراتها بشأن مبادرته.
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