أبو الحسن: على خلية الأزمة والحكومة التوقف عن الدوران في الحلقة المقفلة

اشار أمين سر ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​هادي ابو الحسن​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "مع تقديرنا لكل الخطوات الرسمية التي إتخذت حتى الآن ، لكن على خلية ​الأزمة​ و​الحكومة​ التوقف عن الدوران في الحلقة المقفلة والخروج منها واتخاذ القرار بإيجاد الوسيلة السريعة لتمويل تجهيز ​المستشفيات​ الحكومية فوراً و تخصيص إعتمادات لمراكز الحجر الصحي إستدراكاً للأسوء"، مضيفا :"ما في وقت".

وفي وقت سابق اعلنت ​وزارة الصحة​ في التقرير اليومي عن "Covid-19"، بأنه "ابتداء من 21 شباط وحتى تاريخ 18 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 133 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة (اي تم تسجيل 13 حالة جديدة عن الامس). وسجلت حالة وفاة لشخص في العقد التاسع من العمر كان في وضع صحي حرج ويعاني من أمراض مزمنة.