السلطات الفرنسية: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في البلاد إلى 9134 حالة

أعلنت السلطات الفرنسية، ارتفاع معدلات الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد 19" في البلاد إلى 9134 حالة.

وكانت السلطات استعانت ب​الجيش الفرنسي​ لنقل الحالات الإسعافية إلى مستشفيات أخرى، بعد أن اكتظت المستشفيات المدنية بالمصابين بفيروس كورونا.

وتأتي مساعدة الجيش بالتزامن مع الإعلان عن إقامة مستشفى ميداني في مولوز، والذي ستتم إدارته بالكامل من قبل طواقم طبية عسكرية.

من جهته، أشار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في وقت سابق، إلى "وصول طائرة صينية إلى ​باريس​ تحمل معدات طبية"، للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا.