رئيس البنك الدولي يعلن إصابة موظفين في واشنطن بفيروس كورونا

أعلن رئيس البنك الدولى مالباس، "تشخيص إصابة اثنين من موظفي البنك في ​واشنطن​ ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وشدد مالباس على أن "هناك احتمالات لمزيد من حالات الإصابة بالفيروس بين موظفى البنك الدولى فى الأيام والأسابيع المقبلة".

وكان ​البنك الدولي​ تحرك برفقة ​مؤسسة التمويل الدولية​، لمساعدة البلدان على تقوية أنظمتها الصحية المحلية والرعاية الصحية الأولية لحماية شعوبها من وباء كورونا، والتأكُّد من حصولهم على معلومات مراقبة الأمراض والاستفادة من تدخلات الصحة العامة.

وأعلن الطرفان في وقت سابق عن حزمة تمويل أولية تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار للبلدان التي تحتاج إلى تمويل لمواجهة هذه الأزمة، كي تتمكن من تلبية احتياجاتها الفورية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.