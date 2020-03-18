الحريري طالبت وزير الصحة باستكمال تجهيز الطابق المخصص لحالات كورونا في مستشفى صيدا

طالبت رئيسة كتلة "المستقبل" النائبة ​بهية الحريري​ الحريري "​وزارة الصحة​ بالاسراع في استكمال تجهيز ​مستشفى صيدا الحكومي​ بالمعدات الطبية التي تمكنها من القيام بواجباتها تجاه المواطنين في مواجهة هذا الفيروس ، لا سيما الأجهزة والوسائل الخاصة بفحص كورونا و​التنفس​ الاصطناعي، خصوصا أن إدارة المستشفى أنجزت تحضير وتأهيل الطابق الثاني منه، والذي سيخصص لاستقبال أي ​حالات​ يشتبه بإصابتها بهذا الفيروس".

وفي ​اتصال​ هاتفي مع وزيرالصحة ​حمد حسن​ بحثت الحريري معه في التدابير المتخذة من قبل الوزارة على صعيد تجهيز ​المستشفيات الحكومية​ في حال سجل المزيد من التفشي ل​فيروس كورونا​.

كما تشاورت الحريري مع الوزير حسن في "مدى إمكانية الاستفادة من المبنى القديم لمستشفى صيدا الحكومي الذي يقع خلف المبنى الجديد - الحالي عبر تخصيص وتجهيز طوابق منه لاستقبال الحالات التي تحمل أعراض اشتباه خفيفة بكورونا لتخفيف الضغط عن المبنى الحالي للمستشفى.