طالبت رئيسة كتلة "المستقبل" النائبة بهية الحريري الحريري "وزارة الصحة بالاسراع في استكمال تجهيز مستشفى صيدا الحكومي بالمعدات الطبية التي تمكنها من القيام بواجباتها تجاه المواطنين في مواجهة هذا الفيروس ، لا سيما الأجهزة والوسائل الخاصة بفحص كورونا والتنفس الاصطناعي، خصوصا أن إدارة المستشفى أنجزت تحضير وتأهيل الطابق الثاني منه، والذي سيخصص لاستقبال أي حالات يشتبه بإصابتها بهذا الفيروس".
وفي اتصال هاتفي مع وزيرالصحة حمد حسن بحثت الحريري معه في التدابير المتخذة من قبل الوزارة على صعيد تجهيز المستشفيات الحكومية في حال سجل المزيد من التفشي لفيروس كورونا.
كما تشاورت الحريري مع الوزير حسن في "مدى إمكانية الاستفادة من المبنى القديم لمستشفى صيدا الحكومي الذي يقع خلف المبنى الجديد - الحالي عبر تخصيص وتجهيز طوابق منه لاستقبال الحالات التي تحمل أعراض اشتباه خفيفة بكورونا لتخفيف الضغط عن المبنى الحالي للمستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري طالبت وزير الصحة باستكمال تجهيز الطابق المخصص لحالات كورونا في مستشفى صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.