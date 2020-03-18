حزب "الليكود" يقدم مشروعي قانون لضم غور الأردن وشمال بحر الميت لإسرائيل

أشارت وسائل إغلام إسرايلية إلى أن كتلة "حزب الليكود" في ​الكنيست​، قدّمت "مشروعي قانون لضم غور ​الأردن​ وشمال ​البحر الميت​ وبرية الخليل ب​الضفة الغربية​ ل​إسرائيل​، وفرض عقوبة الإعدام بحق كل فلسطيني ينفذ عملية ضد إسرائيليين".

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن "هذه القوانين من شأنهما إحراج كتلة "كاحول لافان"، برئاسة بيني غانتس المكلف بتشكيل الحكومة، بعدما أعلنت تأييدها لضم غور الأردن، في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عن ​صفقة القرن​".

من جهته، اعتبر رئيس كتلة "حزب الليكود" في الكنيست ميكي زوهار، أن "مشاريع القانون ستحرج "كاحول لافان" و"يسرائيل بيتينو"، اللتين تسعيان إلى تشكيل ائتلاف بدعم من القائمة المشتركة".