الاتحاد الأوروبي يتّهم وسائل اعلام روسية بنشر معلومات مضللة حول مكافحة كورونا

اتهم المتحدث باسم وزير الخارجية الأوروبي جوزيف بوريل وسائل إعلام روسية قريبة من ​الكرملين​ ب"تعريض حياة الناس للخطر" عبر حملة تضليل حول جهود مكافحة وباء ​كورونا​ المستجدّ،

ولفت بوريل الى إن "حملة تضليل حول كوفيد-19 تتكثف ومصدرها هو إما ​روسيا​ أو يمكن نسبها إلى كيانات معروفة بأنها موالية للكرملين"، مشيرا الى ان "لدينا تواصل مع روسيا، لكن الروس يجيبوننا كلا ليس نحن".

وفي وقت سابق لفت المتحدث باسم الكرملين ​ديمتري بيسكوف​ الى انه "لو كان هناك مثال ملموس، لكان يمكن أن أعلّق على الأمر. لكنها مرة جديدة اتهامات غير مبررة".