اتهم المتحدث باسم وزير الخارجية الأوروبي جوزيف بوريل وسائل إعلام روسية قريبة من الكرملين ب"تعريض حياة الناس للخطر" عبر حملة تضليل حول جهود مكافحة وباء كورونا المستجدّ،
ولفت بوريل الى إن "حملة تضليل حول كوفيد-19 تتكثف ومصدرها هو إما روسيا أو يمكن نسبها إلى كيانات معروفة بأنها موالية للكرملين"، مشيرا الى ان "لدينا تواصل مع روسيا، لكن الروس يجيبوننا كلا ليس نحن".
وفي وقت سابق لفت المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الى انه "لو كان هناك مثال ملموس، لكان يمكن أن أعلّق على الأمر. لكنها مرة جديدة اتهامات غير مبررة".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يتّهم وسائل اعلام روسية بنشر معلومات مضللة حول مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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