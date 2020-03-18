رئيس الوزراء الفلسطيني: لتقليل الحركة بين جميع محافظات الوطن والتزام الحجر المنزلي

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه "منع الدخول والخروج من وإلى محافظة ​بيت لحم​ وخارجها، ومنع التنقل داخل بيت جالا وبيت ساحور منذ مساء اليوم الساعة العاشرة"، مستثنياً من هذا القرار "الكوادر الطبية والمساندة".

وخلال إعلانه عن إجراءات جديدة بتوجيه من الرئيس ​محمود عباس​ للحد من انتشار ​فيروس كورونا​، طلب أشتيه "من أهالي المدن الثلاث الالتزام بالبقاء في بيوتهم من أجل حصر الحالات المصابة وعدم انتشارها"، لافتاً إلى أن "من يخالف ذلك يضع نفسه تحت طائلة القانون".

وشدد أشتيه على "تقليل الحركة بين جميع محافظات الوطن"، طالباً من كل وزارة ودائرة رسمية "تخفيض حضور موظفيها في مقراتها الرئيسية، وعدم التنقل بين المحافظات إلا للحالات التي يستثنيها الوزير، وتترك لكل مؤسسة رسمية وخاصة آلية تخفيض كادرها البشري".

كما طلب من البلديات والقرى والمخيمات "عدم الوصول لمراكز المدن الرئيسية إلا للضرورة القصوى، وبما تراه لجان الطوارئ - يطلب من عمال المستوطنات عدم الذهاب لأماكن عملهم". وأوضح أنه "اعطينا فسحة من الوقت للعمال في ​إسرائيل​ لترتيب أمورهم في المبيت بأماكن عملهم، وابتداءً من صباح يوم الأحد الموافق 22 آذار 2020 سوف يمنع دخول أو خروج أيٍ من العمال".

وأكد أشتيه أن "البنوك تعمل تحت ظروف حالة الطوارئ، مع تقليص ساعات عملها في جميع المحافظات"، مكلفاً "المحافظون والأجهزة الأمنية بتنفيذ هذه التعليمات كل حسب موقعه ومكانه".