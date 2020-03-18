شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة كورونا..طلب إحاطة للحكومة لزيادة الرقابة على صالونات التجميل الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ، بطلب إحاطة، موجة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن ضعف الرقابة على صالونات التجميل والنوادى الصحية الشعبية وتسببها فى انتشار الأمراض.

وأوضحت أبو السعد، فى طلبها أن وزارة الصحة أطلقت مبادرة للحد من انتشار العدوى والتى استهدفت القضاء على بؤر العدوى استكمالا لمبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، وذلك بصالونات التجميل والنوادى الصحية، ولكن صدى تلك الحملات والمبادرات لم تصل للأحياء الشعبية التى تنتشر فيها صالونات التجميل التى أصبحت مركزا لانتقال العديد من العدوى نتيجة الاستعانة بأدوات تجميل غير منظفة ويتم استعمالها أكثر من مرة لعدد من المواطنين.

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وأكدت وكيلة المشروعات الصغيرة، أن استخدام أدوات التجميل كالشفرات والأدوات المعدنية، والفوط، وغيرها من عناصر التجميل، إذا تم استعمالهم أكثر من مرة لعدد من الأشخاص ستؤدي إلى الانتقال السريع للعدوى بين المواطنين مما يؤدى إلى الإصابة بالفيروسات الكبدية، وغيرها من الأمراض التى تنتقل عن طريق الدم، لا سيما وأن تلك الأدوات يتم استخدامها على الجسد مباشرة دون تنظيف مستمر لها.

وطالبت بتحرك عاجل ضد الصالونات المخالفة للتعليمات، والتي تعمل خارج إطار خطة الدولة لمواجهة الفيروسات المعدية خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وتشديد الرقابة على هذه الصالونات وسحب تراخيص للصالونات المخاالفة الغير ملتزمة بالتعليمات، وتكثيف حملات التفتيش على تلك المناطق.