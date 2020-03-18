شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصريين الأحرار: نكثف استخدام السوشيال لنشر التوعية الصحية للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجّه الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، التحية والتقدير للقيادة السياسية المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة لدورها الرائد فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا الذى انتشر مؤخرًا.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الدولة بكافة قطاعاتها اتخذت منذ بدأيه الأزمة عالميا بتدابير وقائية واحترازية للحد من تفشى (Covid-19)، بدأ من رقابة المطارات وتجهيز مستشفيات للعزل والحجر الصحى، وتعقيم المنشآت وغيرها من قبل رجال الحرب الكيميائية التابع للقوات المسلحة ووزارة الصحة.

وأضاف "خليل"، فى تصريحات صحفية، أن الحكومة تتخذ قراراتها وفق الاحصائيات والمتابعة لانتشار الفيروس، ولم تتخذ إجراءات عنيفة منذ بدأيه الأزمة بل اتخذت خطوات تصاعديا تدريجيا وفقا لرصد حاله الانتشار بمصر بينما بدأت بالإجازات، وتخفيض الفائدة وتأجيل سداد القروض، وصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة، وهى حنكة وحكمة لم تقدم عليها دولة فى العالم.

وعن دور الحزب أكد خليل، أن الحزب يكثف استخدام السوشيال ميديا ومنصات التواصل لنشر التوعية الصحية من خلال أطباء والمعلومات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية، بالإضافة الحملات ميدانية بالقرى والنجوع مع ترك مساحة للأعضاء للإسهام فى توفير مستلزمات الوقاية وتوزيعها كدور اجتماعي.

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وأوضح أن الحزب يراقب عن كثب التبعات الاقتصادية للمرض والمنتظر أن تكون اكثر شراسه من الفيروس نفسه على المستوى القومى والفردى، فان اللجنة الاقتصادية بالحزب تعد ورقة متكاملة لتدارك الاثار وسيتم مناقشتها مع الجهات المعنية، وسوف يقوم بحمله توعيه على المستوى الاقتصادى للفرد والمجتمع.

وأشار إلى أن اقتصادية المصريين الأحرار ستطرح رؤية لترتيب الحياة اقتصاديا للأفراد وسبل توفير الاحتياجات بصورة لا تضر بحالة الأسواق.

ولفت إلى أن الحزب على الصعيد الخارجى عموما وخاصة دول الخليج يرصد حالات المرض للمصريين بالخارج وينسق مع الجهات المعنية سواء وزارة الهجرة أو الوزارات بتلك الدولة لتوفير سبل نقلهم إلى أرض الوطن، استطاع الحزب بالتعاون مع شركات طيران توفير مقاعد بخصم للمصريين العالقين فى دول الخليج للعودة إلى بلادهم".

وشدد على أن الدولة المصرية صاحبة الفضل والدور الأسمى فى التعامل مع الأزمة والحزب يبذل كافة الجهود لمعاونه أجهزة الدولة لتحقيق الهدف المنشود ومحاصرة المرض، داعين أن يحفظ الله مصر رئيسًا وشعبا ويحميها من كل سوء.