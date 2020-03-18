شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة يصدر قرارا بتخصيص صندوق تبرعات فى الوفد لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد حزب الوفد اجتماعا تحضيريا لحملة الإغاثة من فيروس كورونا، ال عصر اليوم الأربعاء، استعدادًا لانطلاقها غدا الخميس، بحضور النائب فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، وقيادات الوفد، وذلك لبحث خطة التحرك خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى إنشاء صندوق تبرعات فى الحزب .

أكد اللواء سفير نور، مساعد رئيس حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا، أن مصر تواجه خطرًا حقيقيًا فى مواجهة فيروس كورونا القاتل، الذى اجتاح العالم، دون تهوين أو تهويل.

جاء ذلك خلال اجتماع تحضيرى لحملة الإغاثة من فيروس كورونا، المنعقد فى بيت الأمة عصر اليوم الأربعاء، استعدادًا لانطلاقها غدا الخميس، بحضور النائب فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، وقيادات الوفد.

وأضاف نور أن الحزب يسعى لتفعيل دور الأحزاب الحقيقى فى مساندة الدولة فى مواجهة الفيروس القاتل، لافتًا إلى أهمية دور الشباب المشارك فى الحملة.

وقالت الدكتورة أميرة أبوشقة، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون التطوير والمتابعة، أن حملة الإغاثة بحزب الوفد تعد خطة محكمة للتعامل مع التطورات المتلاحقة والسريعة بشأن فيروس كورونا، سواء فى حالة ازدياد الأوضاع، أو انتهائها تماما.

وأوضحت "أبو شقة" أن فكرة الحملة منذ الإعلان عنها مساء الأحد الماضى، وهى تلقى قبولا واسعا من شباب وأعضاء وقيادات حزب الوفد، موجهة الشكر إلى الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب ورئيس اللجنة الاقتصادية، الذى بادر بالتبرع لصالح الحملة وزاده النائب الوفدى فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب، فضلا عن مبادرة شباب الأمة بالتطوع للحملة، والذى يعد مايسترو العمل فى الحزب وخلية العمل الحقيقية للوفد.

وأكدت "أبوشقة" أن حملة حزب الوفد يسعى فى المقام الأول إلى نشر التوعية بخطورة المرض وخطورة الإفراط أو الاستخدام فى وسائل الوقاية على صحة الفرد خاصة الأطفال، مشيرة إلى أن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب اقترح تدشين صندوق للإغاثة لدعم جميع المحافظات، وعدم الاقتصار على محافظتى القاهرة والجيزة فقط.

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فيما قال الدكتور خالد قنديل، نائب رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، أن الدولة المصرية أعطت الجميع بلا مقابل على مدار سنوات طويلة، وإن فضلها على الجميع "وفيها تربينا وتعلمنا وكبرنا ومن نيلها ارتوينا وعلى ضفافها حيينا".

وأكد "قنديل" أنه أن الأوان لرد الجميل إلى مصر فى تلك الظروف الحاسمة التى تمر بها البلاد فى مواجها فيروس كورونا المستجد الذى ضرب العالم من أقصاه إلى أدناه وتحول إلى جائحة تنذر بالعديد من الكوارث.

وأشار "قنديل" إلى أن المصريين على قلب رجل واحد بكل ما يملكون لدعم الوطن والمواطنين، وخلف رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى لا يولى جهدا فى حماية الجبهتين الداخلية والخارجية.

وأشاد "قنديل" بالجهود الكبيرة التى تقوم بها أجهزة الدولة المصرية لمحاربة الوباء والدعم اللامحدود من الرئيس الإنسان الذى أمر بتخصيص 100 مليار جنية لمكافحة الفيروس.

وأضاف "قنديل" أن حزب الوفد بقيادة المستشار الجليل بهاء الدين أبو شقة أيقن منذ اللحظة الأولى خطورة الأمر وتحرك فورا من منطلق مسئولية الوطنية مشكلا لجنة طوارئ صحية وطنية تضم خيرة أطباء مصر وتعمل على مدار الساعة لتقديم الدراسات والنصائح بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحماية الوطن والمواطنين من الفيروس.

وأوضح "قنديل" أن الوفد أطلق حملة "إغاثة" للتوعية تجوب المحافظات انطلاقا من محافظتى القاهرة والجيزة ومنها إلى باقى المحافظات.

ونشد "قنديل" شباب مصر بالوقف إلى جوار الدولة المصرية فى هذه الظروف والاهتمام بالمتضررين من فيروس كورونا وتقديم كل أوجه الدعم، مؤكدا أنه سوف يقوم بتقديم الدعم المادى والمعنوى لهم من أجل أن تعبر مصر إلى بر الأمان.

وأصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، قرارًا بتخصيص صندوقًا للتبرع من أعضاء الحزب، تحت إشراف فيصل الجمال، أمين صندوق الحزب، تخصص موارده لمتضررى سوء الأحوال الجوية وما يلزم اتخاذه من جانب الحزب من إجراءات لمواجهة فيروس كورونا، وناشد الأعضاء بالتبرع كل حسب قدرته؛ لكى يقوم الحزب بواجبه للوقوف إلى جوار الدولة والمواطن فى هذه الأزمة، وكان أول من استجاب الدكتور خالد قنديل متبرعًا بمبلغ مئة ألف جنيه.