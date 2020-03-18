يهم متدربي التكوين المهني.. وزارة التعليم تعلن موعد انطلاق التعليم عن بعد

اعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التكوين المهني، اليوم الأربعاء، أنها ستشرع في إعطاء الدروس عن بعد، انطلاقا من يوم الخميس 19 مارس 2020، وذلك تبعا للقرار القاضي بتوقيف الدراسة بجميع مؤسسات التربية والتكوين، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس”كرونا كوفيد 19″.

وأكدت الوزارة، في بلاغ إخباري، موجه لعموم المتدربات، والمتدربين أن مكتب التكوين المهني، وإنعاش الشغل، أرسى دعامات للتكوين عن بعد لتمكين متدربيه من متابعة تكوينهم تحت إشراف مؤطريهم عبر تطبيق «الأقسام الافتراضية “، التي ستتيح للمؤطرين تقديم الدروس لمتدربيهم بواسطة Visioconférence”، أو بالولوج لشاشة المؤطر لمشاهدة الدرس، ومتابعة الشروحات بتزامن مع سير حصة التكوين.

أما بخصوص القطاعات المكونة الأخرى، قال البلاغ إنها بصدد الاشتغال على إعداد حلول رقمية مماثلة.

وكانت الوزارة قد قررت اعتماد خطوة مماثلة في قطاع التعليم الأساسي، بعد تعليقها التدريس في الأقسام إلى حين خلو البلاد من خطر جائحة كورونا.