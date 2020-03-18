أطلق ادريس الأزمي الادريسي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، دعوة من أجل الدعم المباشر للأسر الهشة، بسبب جائحة كورونا.
وقال الأزمي، خلال مداخلته اليوم الأربعاء، في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب لمناقشة الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، إن الاجراءات المستعجلة المقترحة لمواجهة آثار هذه الجائحة، أولها الدعم المباشر للأسر الهشة، والتي يقدر عددها بحوالي 2 مليون أسرة “أي أن المطلوب منا تعبئة كحد أدنى جوج مليار درهم، وهذا أمر مقدور عليه”.
وطالب الازمي، بتسريع صرف مستحقات المقاولات من متأخرات خدماتها واسترجاع ضرائبها، سواء الضريبة على القيمه المضافة “TVA”، والضريبة على الشركات، وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية، إصافة إلى تسريع تنفيذ البرامج الاجتماعية، مثل برامج دعم “رميد”، ودعم الأرامل والمطلقات، وعدم توقيف برنامج “انطلاقة” لدعم مشاريع الشباب، والإعلان على برنامج مكافحة الجفاف.
ووجه الأزمي دعوة للمواطنين من أجل الالتزام الصارم والتام بالتوجيهات الرسمية كما هي “ومنزيدوش من رأسنا”، والمساهمة بطريقه تضامنية، كما طالب بالمراقبةالصارمة والضرب بيد من حديد على المضاربين، وحفاظ التجار على الأثمان كما هي، مساهمة منهم في هذه الأزمة.
ودعا الأزمي إلى التواصل مع المواطنين وخاصة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية أسوة بباقي الوزارات المعنية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات والتدابير المرتقبة لفائدة المتضررين، منتقدا في ذات السياق قنوات القطب العمومي بالقول “أين هي القنوات التلفزية، وأين هو النقاش العمومي حول الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، نريد أن نتكلم مع الشعب لتعزيز التلاحم بين مختلف في فئات الشعب”.
كانت هذه تفاصيل خبر برلمانيون يطالبون بدعم خاص للأسرة الهشة بسبب الجائحة..الآزمي: 2 المليار مقدور عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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