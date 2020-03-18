مدرب ولاعبو “الأسود” يوجهون نصائحهم للمغاربة لمواجهة “كورونا” -فيديو

طالب البوسني وحيد، مدرب المنتخب الوطني، باحترام قرارات السلطات بالبقاء في المنازل لمواجهة تفشي فيروس “كورونا” المستجد من خلال فيديو نشرته القناة الرسمية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

رسالة البقاء في المنازل وجهها، كذلك، كل من نور الدين امرابط، والمدافع الرجاوي بدر بانون، والحارس منير المحمدي، ولاعب الحسنية كريم البركاوي، ولاعب الوداد يحيى جبران، ومدافع بروسيا دورتموند أشرف حكيمي.

رسائل مكونات المنتخب الوطني جاءت باللغتين العربية والفرنسية، فضلا عن اللهجة الأمازيغية.

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