ولاة وعمال المملكة ينضمون إلى لائحة المتبرعين..راتب شهر لصندوق مكافحة آثار جائحة “كورونا”

انضم الولاة والعمال إلى لائحة المتبرعين من أجل دعم صندوق مكافحة آثار “الجائحة”.

وأصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بلاغا أعلنت فيه أن كافة ولاة الجهات وعمال الأقاليم بالمملكة، وكذا الولاة والعمال بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، سيتبرعون براتب شهر واحد لفائدة الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، والذي تم إحداثه بمبادرة ملكية لمواجهة آثار هذا الوباء.

وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة من موظفيها، تأتي انسجاما مع الرؤية الملكية، وتطبيقا للمبدأ الدستوري الداعي إلى التحمل بصفة تضامنية للتكاليف التي تتطلبها مواجهة الأعباء الناجمة عن الآفتة.

يشار إلى أن الصندوق الذي تم إحداثه لمواجهة الآثار التي خلفها فيروس كورونا، تجاوز 14 مليار من التبرعات، منها التبرعات القادمة من كبرى الشركات والقطاعات، كما أنه فتح الباب للمواطنين للتبرع بشكل فردي لتتجاوز البلاد تبعات هذا الوباء.