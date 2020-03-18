باستثناء السوق الممتاز والصيدلية.. موروكومول يُغلق أبوابه ابتداء من اليوم

أعلنت إدارة ” مورك مول “، أكبر فضاء تجاري بالدار البيضاء، عن إغلاق أبواب هذا الفضاء، حتى إشعار آخر، ابتداء من اليوم الأربعاء 18 مارس الجاري على الساعة السادسة مساء، مع استثناء الخدمات الحيوية ( متجر البيع الممتاز مرجان وصيدلية المول).

وذكرت إدارة المركب التجاري، في بلاغ لها، أن هذا القرار يندرج ضمن، نظام اليقظة الذي وضعه المغرب للحد من انتشار وباء ( كوفيد -19 )، والذي تنخرط فيه بشكل كامل إدارة “موركو مول “، وإثر التدابير الجديدة التي اتخذتها اليوم وزارتي الداخلية والصحة، والتي دعت من خلالها المواطنات والمواطنين إلى تقييد والحد من تنقلاتهم في الأماكن العمومية إلا للضرورة القصوى وأضافت أن فضاءي، متجر البيع الممتاز ” مرجان ” وصيدلية المول، سيظلان مفتوحين من أجل تلبية الطلب على المواد الغذائية والمواد الطبية وغيرها من المنتوجات الأساسية.

وسيستفيد الفضاءان من ولوج مهيئ يحترم قواعد السلامة الصحية التي وضعتها السلطات الصحية، كما سيبقى مرآب السيارات الخارجي مفتوحا، فيما سيتم إغلاق المرائب تحت الأرضية.

وتتقدم إدارة ” موركو مول ” بتشكراتها لجميع زبنائها على ثقتهم وتفهمهم، وتجدد تأكيدها على التزامها الكامل بجميع الخطوات المتخذة لصالح المواطنين المغاربة وسلامتهم .