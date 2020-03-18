عاجل..الأبناك تعد بمساندة الأسر والمقاولات المتضررة من الجائحة: سنأخذ خصوصيات كل حالة على حدة

أعلنت المجموعة المهنية للأبناك، اليوم الأربعاء، تعبئتها لجميع البنوك المغربية، وذلك لدعم الأسر والمقاولات المتضررة من عواقب جائحة كورونا المستجد.

وأعلنت المجموعة في بلاغ لها، تقديمها المساندة اللازمة للتعامل مع الصعوبات التي تواجهها بعض الأسر والمقاولات بسبب جائحة كورونا، آخدة بعين الاعتبار خصوصيات كل حالة على حدة.

وكشف المصدر ذاته أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الإجراءات البنكية المعتمدة في الاجتماع المقبل للجنة اليقضة.

وأشارت المجموعة المهنية للأبناك أنها تتخذ الإجراءات للرفع من مستوى الوعي وحماية الموارد البشرية للبنوك، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على استمرارية الخدمات البنكية.

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