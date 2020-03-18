أم الفحم: قتيلة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتلت شابة تبلغ من العمر 19 عاما متأثرة بجروحها الحرجة التي أصيبت بها من جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار وقعت مساء اليوم الأربعاء، في حي الشاغور بمدينة أم الفحم.

ووصلت الطواقم الطبية إلى موقع الجريمة، وحاول المسعفون إنقاذ حيات الشابة إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.

وذكرت الشرطة في بيان صدر عنها، أن قوات كبيرة وصلت إلى المكان وشرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الجريمة.

وفي وقت لاحق، أصدرت الشرطة بيانا مقتضبًا ذكرت من خلالها أن الشابة فارقت الحياة متأثرة بجراحها