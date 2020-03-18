475 وفاة جديدة في إيطاليا بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن 475 وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتُعدّ هذه الحصيلة، الأسوأ في بلد واحد خلال يوم كما أعلن الدفاع المدني الإيطالي.

ووصل عدد الوفيات في إيطاليا حتى الآن إلى ثلاثة آلاف جراء هذا الوباء في حصيلة تقارب تلك التي سجلت في الصين (أكثر من 3200 وفاة) حيث ظهر "كوفيد-19"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وسجلت أجهزة الصحة الإيطالية 4207 إصابات جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة وهو رقم لم يسجل من قبل.

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في إيطاليا (أ ب)

ومرة أخرى كانت مقاطعة لومبارديا الأكثر تضررا مع تسجيل ثلث الوفيات فيها.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة أيضا في مقاطعات أخرى كفينيتو وبيمونتي مع تسجيل 500 حالة إضافية في كل مقاطعة أو توسكانا مع 300 حالة إضافية.

وآخر أرقام قياسية خلال يوم تعود إلى الأحد مع 368 وفاة في يوم واحد وهو ما لم تشهده الصين أبدا بحسب الأرقام الرسمية.