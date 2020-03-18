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بريطانيا تغلق المدارس اعتبارا من يوم الجمعة

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن إغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد أمر ضروري اعتبارا من يوم الجمعة لمعظم التلاميذ من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف جونسون في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "يجب أن نطبق سبل الضغط لأسفل في مواجهة المنحنى التصاعدي من خلال إغلاق المدارس".

وتابع "بعد أن تغلق المدارس أبوابها اعتبارا من بعد ظهر يوم الجمعة ستظل مغلقة أمام معظم التلاميذ أمام الغالبية العظمى من التلاميذ حتى إشعار آخر".

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