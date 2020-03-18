شكرا لقرائتكم خبر عن «اليونسكو»: «كورونا» يحرم 850 مليون طالب من الدراسة والان نبدء بالتفاصيل
وجاءت هذه الزيادة بسبب الإغلاق الكامل للمدارس في 102 دولة والإغلاق الجزئي في 11 دولة أخرى، ليكون بذلك عدد المتعلمين الذين حرموا من ارتياد المؤسسات التعليمية قد تجاوز الضعف، فيما من المتوقع أن تستمر هذه الأعداد بالتزايد، بحسب المنظمة التابعة للأمم المتحدة. وقالت اليونسكو: إن قرار إغلاق المدارس والجامعات جاء كالنار في الهشيم، واضعاً ميدان التعليم أمام تحد لم يسبق له مثيل.
وأشارت إلى أن البلدان تعمل في جميع أنحاء العالم على قدم وساق لسد الفجوة الناجمة عن هذه الأزمة من خلال اتباع حلول التعلم عن بعد، إلاّ أن الغموض الذي يحيط بمدة إغلاق المدارس، يجعل مهمتها أكثر صعوبة.
وفي هذا السياق، أعلنت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، تأسيس تحالف لن تقتصر مهمته على ضمان تلبية الاحتياجات العاجلة وحسب، بل سيتيح أيضاً الفرصة للتفكير في التعليم من منظور جديد، وتوسيع نطاق عملية التعلم عن بعد، وتعزيز قدرة النظم التعليمية على التأقلم مع جميع الظروف وجعلها أكثر انفتاحاً وابتكاراً.
كانت هذه تفاصيل خبر «اليونسكو»: «كورونا» يحرم 850 مليون طالب من الدراسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.