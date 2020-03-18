شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تنصح السياح بمغادرة السلطنة والان نبدء بالتفاصيل

دعت وزارة السياحة العمانية شركات السفر والسياحة والمنشآت الفندقية لتقديم النصح والإرشاد إلى الأفواج السياحية

لمغادرة السلطنة والعودة إلى بلدانهم نظرا لعدم اتضاح الفترة التي قد تستمر معها الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حول التطورات الناتجة من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).

وأعربت الوزارة عن أملها في ان تتكرر زيارتهم إلى السلطنة بعد انحسار الفيروس .