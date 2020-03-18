شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية توجل اجتماعات مارس وابريل بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة في تصريح اليوم أنه في ضوء إعلان منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي يوم 11 مارس الجاري أن " فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) يمكن وصفه بأنه "جائحة" وفي إطار الحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة السيدات والسادة الموظفين بالأمانة العامة للجامعة العربية وللحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) من خلال رصد أي أعراض محتملة بشكل دقيق وسريع، قامت الأمانة العامة بتوجيه من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بالإجراءات التالية:
أولاً: العمل بنصف قوة العمل العادية بالتناوب اليومي.
ثانياً: تأجيل جميع مواعيد الاجتماعات التي تنعقد في مقر الأمانة العامة وخارجها خلال شهري مارس وأبريل.
ثالثاً: تعديل مواعيد العمل لتكون من الساعة التاسعة صباحاً إلى الثالثة عصراً.
رابعاً : وقف العمل بنظام بصمة اليد على أن يتم استبداله بنظام التوقيع على الكشوف للحضور والانصراف الخاصة إلى حين تزويد الأمانة العامة بالأجهزة الخاصة ببصمة الوجه.
خامساً: تعقيم مبنى الأمانة العامة بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية واستخدام وسائل تنظيف اليدين المعتمدة من الوزارة وتوزيعها على جميع الأماكن بالمبنى.
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