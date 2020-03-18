اخبار العالم

ترامب يعلن تفعيل قانون الدفاع الوطني لمواجهة كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن تفعيل قانون الدفاع الوطني لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، تفعيل قانون الدفاع الوطني في الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كورونا

وقال ترامب: سنهزم "عدونا غير المرئي" في أسرع وقت ، وتحدث الرئيس الامريكي عن تقدم في تجربة لقاح ضد كورونا

وأشار إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا مع هيئة الغذاء والدواء الأميركية للحديث بشأن تجربة علاج جديد لفيروس كورونا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعلن تفعيل قانون الدفاع الوطني لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا