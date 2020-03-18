شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن تفعيل قانون الدفاع الوطني لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، تفعيل قانون الدفاع الوطني في الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كورونا

وقال ترامب: سنهزم "عدونا غير المرئي" في أسرع وقت ، وتحدث الرئيس الامريكي عن تقدم في تجربة لقاح ضد كورونا

وأشار إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا مع هيئة الغذاء والدواء الأميركية للحديث بشأن تجربة علاج جديد لفيروس كورونا