شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن تفعيل قانون الدفاع الوطني لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال ترامب: سنهزم "عدونا غير المرئي" في أسرع وقت ، وتحدث الرئيس الامريكي عن تقدم في تجربة لقاح ضد كورونا
وأشار إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا مع هيئة الغذاء والدواء الأميركية للحديث بشأن تجربة علاج جديد لفيروس كورونا
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