شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: حجر صحي منزلي إلزامي لكل الوافدين والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأربعاء أنه يتعين على كل قادم إلى دولة الإمارات "الالتزام بمدة حجر منزلي في محل إقامته 14 يوما".

وقال مسؤول حكومي لرويترز إن هذا القرار سيسري اعتبارا من غد الخميس.

ونقلت الوكالة عن النائب العام حمد سيف الشامسي قوله "مخالفة التعليمات... تعد جريمة معاقبا عليها طبقا لقوانين الدولة".