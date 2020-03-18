شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: حجر صحي منزلي إلزامي لكل الوافدين والان نبدء بالتفاصيل
وقال مسؤول حكومي لرويترز إن هذا القرار سيسري اعتبارا من غد الخميس.
ونقلت الوكالة عن النائب العام حمد سيف الشامسي قوله "مخالفة التعليمات... تعد جريمة معاقبا عليها طبقا لقوانين الدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات: حجر صحي منزلي إلزامي لكل الوافدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.