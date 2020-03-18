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تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

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متابعات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، رصد وتسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبينت الوزارة أن الحالات الـ (67) سجلت منها 19 حالة في مدينة الرياض، و 23  في الشرقية، و13 في جدة، و11 في مكة المكرمة، وحالة واحدة في عسير.

وأوضحت أن العدد الأكبر من الحالات الجديدة، هو 45 حالة قادمة قبل يومين، من كل من: بريطانيا، وتركيا، وإسبانيا، وسويسرا، وفرنسا، وإندونيسيا، والعراق، وقد تم عزلها مباشرة من المطار إلى أماكن الضيافة في العزل الصحي، الذي أثبت فاعليته في التصدي لنقل العدوى داخليًا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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