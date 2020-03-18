إيطاليا تسجل 475 حالة وفاة في يوم واحد في عدد قياسي بالنسبة إلى دولة واحدة العالم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020 متابعات أعلنت إيطاليا، اليوم الأربعاء، تسجيل 475 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الجديد، وهو أعلى عدد حصيلة رسمية لأي دولة منذ اكتشاف الحالة الأولى في الصين أواخر العام الماضي. يتبع...

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