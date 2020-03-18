شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عقوبات أمريكية تستهدف شركات صينية وجنوب أفريقية مرتبطة بإيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020 Advertisements متابعات قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صدر عنها الأربعاء، إن الولايات المتحدة استهدفت عددا من الشركات في الصين وهونغ كونغ وجنوب أفريقيا في جولة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران فيما يتعلق بالبتروكيماويات.

وأضافت الوزارة أن ”العقوبات تستهدف أيضا شركة الاستثمار للأمن الاجتماعي التابعة للقوات المسلحة في إيران“. ومن بين الكيانات المستهدفة ثلاث شركات صينية هي داليان جولدن صن للاستيراد والتصدير وتيانياي انترناشيونال وأوشنغ شيب مانجمنت.

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