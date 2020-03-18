وعكة تؤجل محاكمة دبلوماسية سويدية بالصين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ستوكهولم
أجلت وعكة صحية محاكمة سفيرة السويد السابقة لدى الصين، والمتهمة بتجاوز سلطاتها الدبلوماسية بسبب جهودها لإطلاق سراح صاحب دار نشر سويدي - صيني سجين، وكان من المقرر أن تبدأ الإجراءات ضد آنا ليندستيدت اليوم.
وقال مسؤول في المحكمة الجزئية في ستوكهولم، إن مسألة تحديد موعد جديد مازالت معلقة، دون أن يتمكن من توضيح من الذي تعرض لوعكة صحية.
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