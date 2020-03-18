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الجيش اليمني يقتل ويأسر 120 حوثيا في مأرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفشلت قوات الجيش اليمني المسنودة بمقاتلات التحالف العربي هجوما حوثيا كبيرا باتجاه صرواح مأرب من محاور عدة بمجزر وصلب والمشجح والمخدرة ومناطق أخرى.

وأعلن الجيش مقتل نحو 100 مسلح من ميليشيات الحوثي، وأسر 20 في هجوم مباغت شنته قوات الجيش على مواقع الحوثيين في صرواح غرب مأرب. وأكد العميد عبده مجلي الناطق باسم الجيش في تصريح نقله موقع «سبتمبر نت»، أن العمليات الهجومية للجيش تأتي ردا على تصعيد الميليشيات الحوثية، لافتا إلى أنها تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بالإضافة إلى القبض على عدد من عناصرها.

وأوضح أن «المعارك متواصلة في جبهات صرواح، والمخدرة، وقانية، وسط تقهقر الميليشيات الحوثية، وانهيارات في صفوفها». وبين أن المعارك تزامنت مع قصف مكثف من مدفعية الجيش، وغارات لمقاتلات التحالف العربي، على مواقع وتعزيزات الميليشيات الحوثية، كبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وفي جبهة قانية تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية، من كسر هجوم انتحاري شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية على مواقع عسكرية شمال محافظة البيضاء، ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن قائد اللواء 117 مشاة العميد أحمد حسين النقح، قوله «إن أبطال الجيش الوطني كسروا هجوم الميليشيات ودمروا كل النسقات البشرية التي دفعت بها الميليشيات إلى فوهات الموت»، وأشار إلى أن جثث عناصر الميليشيات لا تزال متناثرة في الشعاب والوديان في جبال قانية، داعيا رجال القبائل إلى الحفاظ على أبنائهم وعدم السماح للميليشيات الحوثية بإرسالهم إلى الموت بهذه البساطة.

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وفي جبهة صرواح غرب مأرب، لقي أكثر من 20 عنصرا حوثيا مصرعهم وجرح آخرون بنيران الجيش الوطن. واستهدفت ميليشيات الحوثي بصاروخ باليستي حي السلام السكني بمدينة مأرب، مما أدى إلى إصابة 4 مدنيين واحتراق خمسة محلات تجارية.

من جهة أخرى، كشف تقرير حقوقي صادر عن مكتب حقوق الإنسان أن ميليشيات الحوثي ارتكبت نحو 20 ألف حالة انتهاك ضد المدنيين في محافظة عمران، خلال السنوات الأربع الماضية.

وقال مدير عام مكتب حقوق الإنسان بمحافظة عمران إبراهيم خلال فعالية إشهار تقرير حقوقي في مدينة مأرب، عن حالات انتهاكات الميليشيات في المحافظة إن ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا ارتكبت 19 ألفا و711 حالة انتهاك ضد المدنيين بالمحافظة خلال أربع سنوات.

الانتهاكات الحوثية

في عمران

19,711 انتهاكا ضد المدنيين

1130 قتيلا

423 قتيل من النساء والأطفال

1180 إصابة وإعاقة

2722 انتهاكا بحق الطفولة

1566 حالة اعتقال وإخفاء قسري

26 سجنا ومعتقلا تابعة للميليشيات