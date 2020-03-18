شكرا لقرائتكم خبر

فرنسا تطرح أول علاج.. وكورونا يزحف لأمريكا ويتوارى في الصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وكالات - عواصم

فيما بدأ فيروس كورونا المستجد التواري بشكل لافت عن مكان نشأته في الصين، زحف بشكل لافت إلى أمريكا التي أعلنت وصول الوفيات بها إلى 100 شخص، في حين كانت فرنسا السباقة في طرح أول علاج للفيروس القاتل.

وأعلنت شركة الأدوية الفرنسية «سانوفي» عن طرح دواء يستخدم في علاج المصابين بالملاريا، لمعالجة مصابي فيروس كورونا، وقالت الشركة إنها مستعدة لتقديم 300 ألف جرعة لعلاج المصابين بالفيروس، حسبما أفادت صحيفة لوفيجارو الفرنسية في ساعة مبكرة من صباح أمس، وأوضحت أن الدواء أثبت نتائج «مبشرة للغاية» في علاج المصابين.

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن شركة الأبحاث الألمانية «كيور فاك» التي تحصل على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي يمكن أن تطور لقاحا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) بحلول النصف الثاني من العام الحالي، وعرضت المفوضية دعما ماليا بقيمة 80 مليون يورو (87.7 مليون دولار) لشركة «كيور فاك».

Advertisements

وارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل لافت، ووصلت إلى 100 حالة وفاة، حسبما أفادت السلطات الصحية.

وأحصي نصف هذه الوفيات في ولاية واشنطن الواقعة في شمال غرب البلاد، في حين سجلت بولاية نيويورك 12 وفاة وولاية كاليفورنيا 11 وفاة، وكانت الحصيلة السابقة للوفيات الناجمة عن الفيروس بلغت في الولايات المتحدة 94 وفاة.

وسجلت ولاية وست فرجينيا أمس، أول إصابة بالفيروس ليصبح المرض منتشرا في جميع الولايات الأمريكية، وأوضحت منسقة ملف مكافحة فيروس كورونا الفيدرالية ديبورا بيركس أنه يجب على كل رئيس بلدية وحاكم التقيد بالتوصيات الصادرة عن البيت الأبيض ورئيس الولايات المتحدة.

في المقابل، بدت الأمور مبشرة في الصين، التي قالت إنها سجلت 13 حالة إصابة جديدة فقط، بينما كانت تسجل آلاف الحالات يوميا في فترات سابقة، وقالت لجنة الصحة الوطنية إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 80894 مصابا، وزاد العدد الإجمالي للوفيات إلى 3237.