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1135 وفاة رسمية.. وأتلانتك تسأل: أين يختفي خامنئي؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

قال مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي أمس إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد قفز إلى 1135 بعد رصد 147 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مضيفا أن عدد حالات الإصابة في البلاد بلغ 17361.

وقال علي رضا رئيسي نائب وزير الصحة للتلفزيون «للأسف رصدنا 1192 حالة إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، من فضلكم اتبعوا التعليمات وابقوا في المنازل».

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من جهتها قالت مجلة «أتلانتك» Atlantic إن مشكلة فيروس كورونا التاجي في إيران أكبر مما هو معترف بها بشكل عام، وإن العدد الحقيقي للحالات ربما يكون أكبر بمئات المرات من العدد الرسمي، ووضعت المجلة عددا من علامات الاستفهام حول الاختفاء المريب للمرشد الإيراني علي خامنئي.

وتساءلت المجلة عن سر الاختفاء المريب للمرشد الأعلى، وقالت «ألم يستطع خامنئي أن يلقي خطابه من استوديو؟ أليس هذه هي الفرصة المثالية، في اليوم الأول من الربيع، لمناقشة عملية التجديد التي سيتعين على إيران أن تتعهد بها لإعادة التزامها بالمثل العليا لثورتها؟».

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» Washington Post قد أظهرت أن صور الأقمار الصناعية أظهرت مقابر جماعية في قم، وأفيد أنه تم دفن أعداد هائلة من ضحايا فيروس COVID-19 الذين لقوا حتفهم بالفعل في تلك المدينة، واشتكت مناطق أخرى في إيران من أن مساحة المقابر نفذت، وأنه في بعض الأحيان تم دفن أكثر من جثة في قبر واحد.

وبالنظر إلى عدد الأشخاص الذين قتلوا تستمر أنباء مرض كبار القادة في التواتر، وفي مرحلة ما سوف ينضب مقعد الملالي العميق، وتوفي مؤخرا هاشم بطحاي غولبايغاني، عضو مجلس خبراء القيادة نتيجة الفيروس.