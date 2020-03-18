شكرا لقرائتكم السعودية: 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 تعافوا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن رصد وتسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إن 45 حالة من التي تم رصدها كانت قادمة قبل يومين من كل من بريطانيا وتركيا وإسبانيا وسويسرا وفرنسا وإندونيسيا والعراق. وقد تم نقلها مباشرةً من المطار إلى مكان للعزل الصحي.

وأضافت أن 11 حالة إصابة هي لمخالطين لحالات سابقة، وأن الـ11 حالة الأخرى كانت "تحت التقصي".

وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات الـ67 توزعت كالتالي: 19 في مدينة الرياض، و23 في المنطقة الشرقية، و13 في مدينة جدة، و11 في مكة المكرمة، وحالة واحدة في عسير.

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وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في السعودية وصل إلى 238 حالة، تعافى منها 6 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقاً للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، منها حالة واحدة بوضع حرج.

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات لسلامتهم وسلامة المجتمع، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات.

ودعت كل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل فوراً مع "مركز اتصال الصحة" على الرقم 937، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

يذكر أن فيروس كورونا الجديد وصل إلى 170 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.