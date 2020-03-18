مصير جثمان المصري ضحية كورونا في إيطاليا.. لن يغسل ولن يعود لمصر

توفى اليوم الأربعاء أول مواطن مصري جراء الإصابة بفيروس كورنا في إيطاليا، أثيرت تساؤلات عن المكان الذي سيدفن فيه وإذا كان جثمانه سيعود إلى مصر أم لا.
في هذا السياق، قال إسلام السويسي المستشار الإعلامي للجالية المصرية في إيطاليا، إنّ الشاب المصري المتوفى يدعى أحمد الفار، وتوفي في أحد مستشفيات الحجر الصحي في شمال إيطاليا.
وأوضح السويسي أنّ المتوفى لن يتم تغسيله، وسيدفن في منطقة غير معلومة مثله مثل غيره من الإيطاليين الذين يتوفون جراء المرض، وبالتالي لن نقل الجثمان إلى مصر.
وكان عادل خطاب، المسؤول عن ملف المهاجرين والأجانب في الحزب الليبرالي الإيطالي، أعلن أن شابا مصريا توفي في إيطاليا متأثرا بفيروس كورونا.
وأضاف خطاب، لـ"الوطن"، أنّ الشاب المصري يدعى أحمد الفار، وتوفي في مستشفى مدينة برجامو، موضحا أنّه كان يعاني من بعض الأمراض، ما جعله عرضة أكثر للوفاة بكورونا من غيره.
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