المتحدث العسكري ينفي انتشار قوات الجيش لتنفيذ حظر تجول بالمحافظات لمواجهة تفشي فيروس كورونا

نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكرىي صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تنتشار القوات المسلحة في محافظات الجمهورية لتنفيذ حظر التجوال كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وأكد المتحدث العسكري على كافة وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الإجتماعى عدم ترويج الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الانسياق وراء أى ادعاءات مغرضة وأن المتحدث العسكرى هو المصدر الرسمى الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.. مع مواصلة القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة استعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى.

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