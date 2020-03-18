زلزال يضرب ولاية يوتا الأميركية ولا إصابات

هز ​زلزال​ بقوة 5,7 درجات ولاية يوتا الأميركية ما أدى إلى اضطرابات قوية من دون تسجيل إصابات، وفق المعلومات الأولى المتوفرة.

وأعلن المركز الأميركي للجيوفيزياء أن مركز الزلزال حُدد على بعد أربعة كيلومترات من مدينة سالت لايك سيتي عاصمة الولاية.

وأدى الزلزال إلى انقطاع ​التيار الكهربائي​ عن 70 ألف أسرة، بحسب شركة "روكي ماونتن باور". لكن لم ينجم عنه أي انهيار لمبان وفق أول حصيلة نشرتها صحيفة "سالت لايك تريبيون".

وأوقف مركز الطوارئ للاتصالات الخاصة بوباء كورونا المستجد أنشطته، شأنه شأن مركز مكافحة التسمم، على ما أعلن حاكم ولاية يوتا غاري هربرت.