السلطات التونسية تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة في تونس، نصاف بن علية، تسجيل 5 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 29 حالة.

من جهته، أعلن رئيس ​الحكومة التونسية​ ​إلياس الفخفاخ​، في وقت سابق، إغلاق حدود بلاده الجوية والمنافذ البرية، باستثناء الرحلات التجارية في إطار الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا.

كما قرر الفخفاخ العمل بنظام الحصة الواحدة لمدة 5 ساعات، مشدداً على "منع التجمعات على غرار الأسواق والحمامات والحفلات وغيرها، بالإضافة إلى تأجيل جميع التظاهرات المقررة والأنشطة الرياضية".