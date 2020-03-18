السلطات التونسية تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة في تونس، نصاف بن علية، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 29 حالة.
من جهته، أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، في وقت سابق، إغلاق حدود بلاده الجوية والمنافذ البرية، باستثناء الرحلات التجارية في إطار الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا.
كما قرر الفخفاخ العمل بنظام الحصة الواحدة لمدة 5 ساعات، مشدداً على "منع التجمعات على غرار الأسواق والحمامات والحفلات وغيرها، بالإضافة إلى تأجيل جميع التظاهرات المقررة والأنشطة الرياضية".
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