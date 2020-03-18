بنس: وزارة الدفاع الأميركية ستخصص كل مواردها لمواجهة كورونا

أشار نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، إلى أن "​السلطات الأميركية​ اتفقت مع كندا على إغلاق الحدود بين البلدين، للحد من انتشار ​فيروس كورونا​".

ولفت بنس، خلال المؤتمر الذي عقده مع ترامب بشأن التطورات التي تخص كورونا، إلى أنه "يتم استخدام كافة موارد ​الحكومة الأميركية​ لمواجهة الفيروس، حتى نتدارك حجم الكارثة"، مشدداً على أن "​وزارة الدفاع الأميركية​ ستخصص كل مواردها لمواجهة كورونا".

كما أوضح أن "الأشخاص الذين لا يعانون من عوارض المرض، لا يجب اختبارهم"، لافتاً إلى أن "أرقام الاختبار تزداد بالآلاف".

من جانبه، شدد وزير الدفاع الأميركي مايك إسبر، على أن "مختبراتنا العسكرية أحرزت تقدما في التجارب على لقاح ضد كورونا"، منوّهاً بأن "سفينتان في طريقهما إلى نيويورك لتقديم المساعدة في مواجهةالفيروس".