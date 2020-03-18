بوتين: نعوّل على علمائنا في استنباط عقار مضاد لكورونا بشكل عاجل

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في توصل العلماء الروس إلى عقار مضاد لفيروس كورونا بشكل عاجل، مؤكدا "اننا سنعزز جهود مكافحة فيروس كورونا، ووزارة الصحة تسيطر على الوضع".
ودعا بوتين إلى عدم تصديق الشائعات والأخبار المفبركة حول أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في روسيا، لافتا الى ان "الحكومة لا تخفي ولا تنوي إخفاء المعلومات الحقيقية حول أعداد المصابين".
وشدد بوتين على أن روسيا ستبذل كافة الجهود لمكافحة فيروس كورونا، كون "مواطنينا يسافرون إلى كل مكان"، مؤكدا أن حكومة بلاده ستعمل على مساعدة الروس العالقين في الخارج للعودة إلى بلادهم.
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