ترامب: حققنا تقدما في التجارب السريرية للقاح ضد كورونا

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أن "حكومته ستفعل قانون الدفاع الوطني لمواجهة ​فيروس كورونا​"، مشيراً إلى "التقدم الذي أحرزته ​الولايات المتحدة​ في التجارب السريرية للقاح ضد الفيروس".

ولفت ترامب، خلال مؤتمر صحفي لمتابعة التطورات، إلى أنه "سيعقد مؤتمراً صحفياً لاحقاً مع هيئة الغذاء والدواء الأميركية، للحديث بشأن تجربة علاج جديد لفيروس كورونا".

كما شدد على أن أميركا قامت بزيادة القدرة على إجراء عمليات فحص كورونا"، داعياً "الهيئات المتخصصة لمزيد من تسهيل الإجراءات". وأوضح أن "هناك سفينتين جاهزتين للتدخل ضمن إجراءات مكافحة الفيروس".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه "ليس عنصرياً، لكن الفيروس جاء من الصين وليس كما تدّعي بكين"، لافتاً إلى أنه "يجب على الصين أن تتوقف عن اتهام جنود أميركيين بالمسؤولية عن انتشار كورونا".

ونوّه بأننا "في حالة حرب ضد فيروس كورونا غير المرئي، ونحتاج إلى ملايين الكمامات وأجهزة الأوكسجين". وأشار إلى أن "البطالة لن تتخطى 20% في أسوأ السيناريوات، على خلفية تفشي كورونا".