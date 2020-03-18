أعلنت السلطات الأميركية تسجيل 84 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الوقت الذي تجاوزت فيه أعداد الإصابات حاجز الـ 5000.
وكان وزير الخزانة الأميركي أعلن في وقت سابق، أنه "يدعم مقترح إرسال أموال بصورة مباشرة إلى الأميركيين، في إطار خطة تحفيز اقتصادي بقيمة تريليون دولار لمواجهة تبعات أزمة وباء كورونا".
ولفت منوتشين إلى أن "فكرة صرف الشيكات، التي تقدر قيمتها بـ 250 مليار دولار، ضمن حزمة مساعدات ضخمة يناقشها البيت الأبيض مع الكونغرس".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الأميركية تسجل 84 حالة وفاة جديدة جراء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.