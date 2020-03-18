السلطات الأميركية تسجل 84 حالة وفاة جديدة جراء كورونا

أعلنت ​السلطات الأميركية​ تسجيل 84 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بسبب إصابتها ب​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد 19"، في الوقت الذي تجاوزت فيه أعداد الإصابات حاجز الـ 5000.

وكان وزير الخزانة الأميركي أعلن في وقت سابق، أنه "يدعم مقترح إرسال أموال بصورة مباشرة إلى الأميركيين، في إطار خطة تحفيز اقتصادي بقيمة تريليون دولار لمواجهة تبعات أزمة وباء كورونا".

ولفت منوتشين إلى أن "فكرة صرف الشيكات، التي تقدر قيمتها بـ 250 مليار دولار، ضمن حزمة مساعدات ضخمة يناقشها ​البيت الأبيض​ مع ​الكونغرس​".