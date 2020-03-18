السلطات التركية تغلق حدودها البرية مع اليونان وبلغاريا

أعلنت ​السلطات التركية​ إغلاق حدودها البرية مع ​اليونان​ و​بلغاريا​، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من انتشار ​فيروس كورونا​.

بالتوازي، كانت وسائل إعلام تركية أشارت في وقت سابق، إلى أن "السلطات أغلقت حدودها في منطقة قابيكوي الواقعة في ولاية وان الشرقية، وبوابة إسندري الحدودية أمام الزوار الإيرانيين، وذلك كإجراء وقائي عقب تفشي فيروس كورونا القاتل في إيران".

من جهتها، أكدت سلطات وان أن "هذه الإجراءات جاءت وسط تدفق السياح الإيرانيين إلى الولاية التي تمتلك أطول حدود مشتركة لتركيا مع إيران، قبل عطلة عيد النوروز".