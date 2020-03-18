حونسون يعلن إغلاق المدارس في بريطانيا

أعلن ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​، "إغلاق المدارس في كل أنحاء البلاد ابتداء من الأربعاء والى اشعار اخر، في ظل اجراءات صارمة لمواجهة انتشار وباء كورونا".

وأشار جونسون إلى أن "الحكومة تقيم الوضع باستمرار"، لافتةً إلى أنها "قد نشدد الإجراءات إذا دعت الحاجة لذلك".

كما شدد على أن "الحكومة تسعى لفحص 25 ألف حالة يوميا"، موضحاً أنه "سيتم تطوير عملية الفحص دون الحاجة إلى الذهاب إلى المستشفيات".

وكانت السلطات البريطانية أعلنت في وقت سابق، ارتفاع عدد حالات الوفيات في البلاد بسبب الإصابة ب​فيروس كورونا​ إلى 53 حالة".