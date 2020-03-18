مدير عام منظمة الصحة العالمية يصنّف فيروس كورونا بعدوّ البشرية

صنّف مدير عام ​منظمة الصحة العالمية​ تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ​فيروس كورونا​ المستجد بـ "عدو البشرية"، لافتاً إلى أن "أكثر من 200 ألأف حالة تم تشخيص إصابتها بالفيروس، في حين فقد أكثر من 8 آلاف شخص حياتهم".

وأوضح غيبريسوس أن "80% من الحالات هي من منطقتين، ​أوروبا​ وغرب ​المحيط الهادئ​"، لافتاً إلى أن المنظمة "تعرف العديد من الدول التي تواجه تصاعداً في الأوبئة وتشعر بالإرهاق".

ولفت ، إلى أن المنظمة "بصدد تنظيم تجارب مشتركة لعدد من الدول لمقارنة علاجات محتملة للفيروس"، داعياً ​إفريقيا​ "إلى الاستيقاظ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب التجمعات الكبرى".