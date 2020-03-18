صنّف مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فيروس كورونا المستجد بـ "عدو البشرية"، لافتاً إلى أن "أكثر من 200 ألأف حالة تم تشخيص إصابتها بالفيروس، في حين فقد أكثر من 8 آلاف شخص حياتهم".
وأوضح غيبريسوس أن "80% من الحالات هي من منطقتين، أوروبا وغرب المحيط الهادئ"، لافتاً إلى أن المنظمة "تعرف العديد من الدول التي تواجه تصاعداً في الأوبئة وتشعر بالإرهاق".
ولفت ، إلى أن المنظمة "بصدد تنظيم تجارب مشتركة لعدد من الدول لمقارنة علاجات محتملة للفيروس"، داعياً إفريقيا "إلى الاستيقاظ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب التجمعات الكبرى".
كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام منظمة الصحة العالمية يصنّف فيروس كورونا بعدوّ البشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.