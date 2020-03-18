تسجيل 475 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا ليرتفع العدد إلى 2978

أعلنت السلطات الإيطالية عن تسجيل 475 وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ في البلاد ليرتفع العدد إلى 2978.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 200 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 8 آلاف حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين إلى أكثر من 80 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات أكثر من 31 ألفًا في إيطاليا و17 ألفًا في إيران و13 ألفا في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى​​​​​​​