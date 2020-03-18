خارجية أميركا: الصين أخفت معلومات في ما يتعلق بانتشار فيروس كورونا

اتهم مسؤول كبير في ​وزارة الخارجية الأميركية​، بحسب ما ذكرت قناة "الحرة"، ​الصين​ بإخفاء معلومات عن الصينيين والعالم في ما يتعلق بانتشار ​فيروس كورونا​ المستجد.

على صعيد متصل، رفض هذا المسؤول الكشف عما إذا كانت الولايات المتحدة سترد على طرد الصين صحافيين أميركيين، لافتاً إلى أننا "حاولنا التعاون مع الصين عدة مرات قبل انتشار فيروس كورونا في العالم ولم نلق تجاوبا".

واعتبر المسؤول الكبير في الخارجية الأميركية أن اتهام الصين للجيش الأميركي بالوقوف وراء فيروس كورونا غير مسؤول وغير مقبول وسخيف.