الحريري: لأصحاب العلم والإختصاص الأمرة والتوجيه والقرار بمواجهة كورونا وعلينا التنفيذ

أشار رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "يكفي ان يصف مدير ​منظمة الصحة العالمية​ فيروس ​الكورونا​ بانه عدو البشرية كي تتضافر كل الجهود والامكانات لوقف انتشاره والتزام الشروط الصحية للمواجهة واولها الحجر المنزلي".

ولفت إلى أن "اهل ال​سياسة​ والسلطة والأمن والاحزاب والاعلام والاقتصاد والتربية وسائر القطاعات هم جنود في المعركة"، مؤكداً أن "القيادة لاصحاب العلم والإختصاص اطباء وعلماء وباحثين وممرضين وممرضات، لهم الأمرة والتوجيه والقرار وعلينا التنفيذ كباراً وصغاراً".