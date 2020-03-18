المنار: الأميركيون كانوا على علم مسبق بموعد صدور قرار العسكرية بحق الفاخوري ومضمونه

أفادت مصادر مطلعة، عبر قناة "المنار"، أن السلطات الأميركية حجزت قبل يوم واحد من صدور قرار ​المحكمة العسكرية​ بحق ​عامر الفاخوري​ طائرة خاصة، كان من المقرر أن تصل إلى ​مطار بيروت الدولي​ مساء أمس الثلاثاء على أن تغادر في الليلة نفسها إلى إيرلندا، لافتة إلى أن هذا يعني أن الأميركيين كانوا على علم مسبق بموعد صدور قرار المحكمة العسكرية ومضمونه.

وكشفت المصادر نفسها أن الأميركيين مارسوا ضغوطاً على المراجع الرسمية، بعد قرار منع السفر الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر، من أجل إخراج الفاخوري من لبنان، بكن بعد إصرار ​الأمن العام اللبناني​ على تنفيذ قرار القاضي مزهر لم تأت الطائرة إلى لبنان.