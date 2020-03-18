بلدية الدكوانة: اول إصابة لسيدة بالكورونا التقطتها من مدريد

أعلنت ​بلدية الدكوانة​، في بيان، عن "أول إصابة ب​فيروس كورونا​ في نطاقها الجغرافي"، وأكد رئيس البلدية ​أنطوان شختورة​ أن "السيدة ف.م وهي مضيفة في شركة ​طيران الشرق الأوسط​ MEA إلتقطت العدوى من مضيفة زميلة لها أتت من مدريد".

ولفت إلى أن "السيدة ف.م أجري لها يوم الإثنين فحص الكورونا وأتت النتيجة الثلاثاء إيجابية"، حيث أشار شختورة أنه إتصل بها وبزوجها أثناء مكوثها في مستشفى أوتيل ديو واضعا كل طاقات البلدية الصحية في خدمتهم وتبلغ من الطاقم الطبي المشرف على حالتها بأنها سوف تغادر المستشفى وسط إجراءات وقائية مشددة، وسوف تحجر نفسها في منزلها الكائن في مار روكز ضهر الحصين وبالتأكيد بعيدا عن زوجها وأولادها طيلة فترة الحجر.

وذكر ان "المضيفة ف.م حجرت نفسها في منزلها من السبت الماضي حتى اليوم، أي منذ لحظة شعورها بالعوارض، ومن ثم إنتقلت الى المستشفى دون أن تخالط أحدا".

