النشرة: السلطات السورية بدأت بتسيير الحافلات على الطريق الرئيسي اللاذقية - حلب

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​سوريا​ بأن "​السلطات السورية​ بدأت بتسيير الحافلات على الطريق الرئيسي ​اللاذقية​ - حلب بعد تحرير ​الجيش السوري​ ل​سراقب​ في ادلب وتأمينه لطريق الدولي m5 واصبح الزمن المفترض للوصول من حلب الى اللاذقية والعكس حوالي ثلاث ساعات بعد ان كان يزيد عن ست ساعات ويحتاج الى التفاف طويل واختصر الطريق مسارا طويلا كان يعرف بطريق الموت اثريا خناصر"، مشيرا الى أن "هذا الطريق المختصر يمر ابتداء من اللاذقية سهل الغاب (حماه ) ومن ثم خان شخون الى طريق دمشق حلب الدولي ومباشرة الى حلب وبذلك وفر هذا الطريق السفر لساعات طويلة".

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